الصحة العراقية تدلي بأول تعليق بعد إعلان فايزر عن لقاح كورونا المنتظر

2020/11/10 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث وزارة باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (10-11-2020)، على ما اعلنته منظمة الصحة العالمية ’’فايزر’’، يوم امس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور سيف بدر، ان "هناك فرقاً كبير بين ما يعلن بخصوص لقاء كورونا، وبين ما يتم اعتماده بالاستناد الى وقائع وادلة طبية".

واضاف الدكتور بدر، انه "لم يطلع في صفحات منظمة الصحة العالمية، او مواقعها الرسمية عن اعلان للقاح كورونا".

وأشار البدر، إلى أن "اي دولة او شركة تنجح في اعتماد لقاح علمي حسب المعايير المعتمدة عالمياً وخاصة من الاتحاد العالمي للقاح ستدفع العراق ليكون من اولى الدول التي تستورده وتفعل استخدامه".

ويم امس ، رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أدناهوم تيدروس، بالأخبار المشجعة عن لقاح شركتي فايزر "pfizer" و"BioNTech Group" ضد فيروس كورونا المستجد.

وحيا تيدروس، جهود جميع العلماء والشركاء في شتى أنحاء العالم الذين يستمرون في تطوير أدوات جديدة آمنة، وفعالة للتغلب على جائحة "كوفيد-19"، واصفًا اللقاح بالإيجابي.

وقال في تدوينة له، إن العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاونًا غير مسبوق؛ لإنهاء هذه الجائحة.

وكانت شركة الأدوية الأمريكية "Pfizer" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "BioNTech" أعلنت أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعَّال بنسبة تزيد على 90٪ في الوقاية من "Covid-19"، بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة ، مشيدين بالتطور باعتباره "يومًا عظيمًا للعلم والإنسانية".

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