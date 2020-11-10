وديا.. رديف القوة الجوية يفوز على نادي الكاظمية بهدفين لواحد

2020/11/10 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} فاز رديف القوة الجوية على فريق الكاظمية الأول بهدفين لواحد في لقاء ودي اقيم على ملعب نادي الكاظمية الرياضي ضمن استعداداته لانطلاق دوري الرديف.

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