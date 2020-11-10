المالية النيابية تقرر وضع اللمسات الاخيرة على قانون تمويل العجز المالي يوم غد

2020/11/10 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد اللجنة المالية النيباية، اليوم الثلاثاء، انها ستضع اللمسات الاخيرة على قانون تمويل العجز المالي يوم غد ثم رفعه للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة للتصويت عليه.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الاعضاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ناقشت فيه عددا من القوانين المدرجة ضمن جدول الاعمال، فيما واصلت مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي لغرض رفعه للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة”.

وأكد رئيس اللجنة المالية، ان “الحكومة ملزمة باجراء الاصلاحات التي جاءت في الورقة البيضاء بناءاً على ما اقره مجلس النواب في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، فضلا عن تخصيص مبلغ من الاقتراض الكلي تذهب للمشاريع الاستثمارية منها مبلغ للمرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى واستحقاقاً للاجيال القادمة”.

واوضح البيان، ان “مداخلات اعضاء اللجنة المالية، ركزت على اهمية تخصيص مبلغ من القرض لدعم الفلاحين للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد، فضلا عن رفع مستوى الخدمات في القطاع الصحي وتخصيص المبالغ الكافية لمواجهة جائحة كورونا”.

واشار البيان الى ان “اللجنة المالية، قررت وضع اللمسات الاخيرة على قانون تمويل العجز المالي يوم غد ثم رفعه للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة.

كما ناقشت اللجنة المالية مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (١٨٥) لسنة ١٩٦٩ وقررت رفعه للقراءة الثانية في جلسات مجلس النواب المقبلة .

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