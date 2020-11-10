2020/11/10 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

210 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، نظيرتها المالية بتضمين فقرة في مشروع قانون تمويل العجز المالي يلزم الحكومة بصرف أجور المحاضرين تثمينا لجهودهم في سد شواغر المدارس الحكومية.

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، ان "لجنة التربية برئاسة النائب قصي الياسري طالبت اللجنة المالية النيابية بتضمين فقرة في مشروع قانون تمويل العجز المالي يلزم الحكومة بصرف اجور المحاضرين المستفيدين من قرار (315) تلبية لمطالب جموع المحاضرين وتثمينا للجهود التي بذلوها في سد الشواغر التي تعاني منها المدارس الحكومية".

وأضاف البيان، "خصوصا وان العام الدراسي سيبدأ في الايام القادمة والذي سوف يضيف اعباء كثيرة على المحاضرين بسبب تكاليف اجور النقل وغيرها".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية توجه طلبا لنظيرتها المالية بشأن أجور المحاضرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية توجه طلبا لنظيرتها المالية بشأن أجور المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).