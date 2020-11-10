اكثر من 500 إصابة بكورونا في الكرخ خلال ساعات… انخفاض للشفاء والوفيات

2020/11/10 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الثلاثاء، 10 تشرين الثاني، 2020، الـ577 إصابة جديدة بفيروس كورونا التي سجلته دائرته هذا اليوم.

وقال الحجامي في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 577 موزعة كالآتي:

أبو غريب 48

ابو دشير 7

الاسكان 1

الاعلام 8

البياع 8

التاجي 19

الحارثية 1

الحرية 13

الخطيب 10

الــدورة 37

الدولعي 10

الرحمانية 7

السيدية 7

الشالجية 1

الشرطة الرابعة 1

الشعلة 34

الصالحية 2

الطارمية 11

الطوبجي 1

العامرية 9

العطـيـفيـة 10

الغزاليـة 8

القادسيـة 4

الكاظميـة 48

المحمودية 74

المكاسب 1

المنصور 8

المواصلات 7

الوشاش 9

اليـرموك 26

جــكوك 7

حي الجامعة 44

حي الجهاد 9

حي الخضراء 11

حي العامل 12

حي العدل 3

ســويـب 5

شارع حيفا 3

المنطقة الخضراء2

سكنة جانب الرصافة 14

محافظة بابل.



1

محافظة البصرة 1

محافطة نينوي 1

محافظة كربلاء 1

محافظة ميسان 1

الشفاء:

340

الوفيات:

2

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