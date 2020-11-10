تركيا واجراءات كورونا - اكرام نجم

2020/11/10 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم كورونا ترعب العالم ،،لان الانسان وسلامته وصحته هو من اولوياتها ، ترى في جميع دول العالم المتقدمه اجراءات وقائيه شديده للحد من الاصابه بكورونا ،، عندما تكون قد اعتدت ان تسافر وتتنقل بين مطارات العالم ستدرك الحذر الكبير والاحتياطات الشديده لمنع التزاحم والتجمعات حمايه على حياه البشر وتقليل الضغط على المستشفيات لتقدم رعايه لمن بامس الحاجه لها ،وبالرغم من التحذيرات من قبل حكومات تلك الدول لرعاياها بعد ......





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