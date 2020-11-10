2020/11/10 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية نوفمبر نشطت حالات الاغتيالات في شمال شرق سوريا، والتي كان آخرها مسؤول مجلس العراقيين ضمن مخيم الهول رغم تأمينه من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من تزايد نشاط داعش.. الاغتيالات تعود إلى شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من تزايد نشاط داعش.. الاغتيالات تعود إلى شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).