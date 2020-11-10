2020/11/10 | 19:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تتفائل بلقاح فايزر: واعد للغاية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تتفائل بلقاح فايزر: واعد للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).