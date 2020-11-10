الكهرباء تحدد موعد نصب

2020/11/10 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء (10-11-2020)، عن موعد نصب ’’العدادات’’ لجباية الأموال من المواطنين جراء استهلاك واستخدام الطاقة الكهربائية فيما اوضحت كيفية احتساب الأجور.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارة الكهرباء تعتزم العمل بنصب العدادات لجباية الأموال من المواطنين، قبل نهاية العام الحالي، وهناك مجموعة عروض مقدمة للوزارة من قبل جهات حكومية وشركات الاهلية، قدمت عروض بهذا الشأن".وبين العبادي ان "مبالغ الجباية، ستكون داعمة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل، وستكون الجباية بنفس نسبة الدعمة المقدمة حالياً، ولن تكون هناك زيادة في الاسعار، والهدف من هذه الخطوة تحديد وتحجيم الاحمال وترشيد الطاقة".

وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، في وقت سابق من اليوم، عن أن أجور الطاقة الكهربائية التي تباع سنوياً، لجميع الأصناف الحكومية والمنزلية والصناعية والتجارية والزراعية ما يقارب 4 ترليونات دينار، وهي قوائم مدعومة حكومياً، مشيرة الى ان ما تحققه وزارة الكهرباء من جباية يصل الى حدود 24 بالمئة أي نحو ترليون دينار سنوياً، بينما أكدت وجود ديون بالمليارات لصالح وزارة الكهرباء على الوزارات لم يجر استيفاء سوى مبلغ قليل منها.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي، "في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يجب الاعتماد على جباية الدوائر الحكومية" منوهاً بأن "هناك جباية مركزية تقدر ديونها للكهرباء على الوزارات بنحو 1.5 ترليون دينار لم يسدد منها إلا 350 مليار تقريباً، وعلى وزارة المالية أن تسلمها للكهرباء".

ودعا إلى "ضرورة التعاون بين وزارتي الكهرباء والمالية لتسديد الديون المركزية، لتتمكن وزارة الكهرباء من إيفاء التزاماتها وتسديد رواتب المتعاقدين والملاك الدائم، وتخصيص جزء من مبالغ الجباية لأعمال الصيانة وتأهيل المحطات والشبكات الكهربائية، وتوفير محولات بدل المعطوبة".

ونوه عضو لجنة الطاقة النيابية، بأن "لدى الوزارة خطة لغرض الاهتمام بموضوع ربط المقاييس للسيطرة على الخسائر، وخطة لدى جميع مديريات التوزيع باستيراد وشراء عدد من مقاييس الكهرباء لتقليل التجاوز على الشبكات الكهربائية لما يحصل لها من هدر بسبب التشغيل غير المنتظم"، مبينا أن "الطاقة التي تهدر نحو 40 بالمئة خارج المقاييس، إذا ما تمت مقارنتها مع الطاقة التي تتسلم من الانتاج الى التوزيع، وبالتالي سيقلل هذا الامر من الهدر والاستهلاك العشوائي من قبل المواطنين".

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