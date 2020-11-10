البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون العجز المالي غدا

2020/11/10 | 19:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جدول اعمال جلسة البرلمان رقم (21) المقررة يوم غد الاربعاء، حيث تضمن جدول الاعمال 4 فقرات....

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