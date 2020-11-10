العمل تتحدث عن انتشار مفتشين “مزيفين” يجبون مبالغ اشتراكات

2020/11/10 | 19:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، من حالات انتحال لصفة مفتشي العمل التي يقع اصحاب المشاريع ضحية لإبتزازهم. وذكر بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رصدت حالة انتحال صفة مفتشي العمل من بعض ضعفاء النفوس الذين يقومون بعملية ابتزاز بعض اصحاب المشاريع …

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