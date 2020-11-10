مقتل مدني بنيران مسلحين شمالي البصرة

2020/11/10 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني بهجوم مسلح شمالي محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه مدني ضمن قضاء الدير في البصرة، ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

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