فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التوقعات

2020/11/10 | 19:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.

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