الاتحادية تلقي القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 13 كيلو من المخدرات

2020/11/10 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 13 كيلو من المخدرات قادمين من محافظة البصرة الى بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” الفرقة الاولى الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني، القت القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 13 كيلو من المخدرات”.

واضافت، ان “المعتقلين كانوا قادمين من محافظة البصرة الى بغداد“.

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