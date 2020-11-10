2020/11/10 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني – ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، إضافة الى الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.وقال الكاظمي: إن اجتماعنا يوم أمس مع اللجنة المالية كان إيجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض، ووجّه وزارة المالية وباقي الوزارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته لهذا اليوم المركز الخبري الوطني.

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