2020/11/10 | 19:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام باستمرار التدريب استعدادًا للتغيير

الترا عراق - فريق التحرير

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، توجيهًا إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق.

ووجه السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد كاظم، كتابًا رسميًا بعنوان "سري وعلى الفور"، 10 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات، جهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي.

ونص الكتاب، أن "الكاظمي وجه باستمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتدريب التعبوي والإجمالي والمهني ليكونوا قادرين على أداء مهامهم بشكل جيد وإحداث تطور إيجابي في المهارات والخبرات وإعدادهم للتأقلم مع التغيير في المستقبل".

اقرأ/ي أيضًا:

ضربة جديدة في خاصرة بغداد..



قائد عسكريّ يعلن الروايّة الكاملة

غضب بعد دعوات "تجريف الطارمية"..



واستذكار لانتفاضة تشرين لمواجهة "الطائفية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه سريّ من الكاظمي إلى الحشد الشعبي وأجهزة الأمن) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه سريّ من الكاظمي إلى الحشد الشعبي وأجهزة الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).