المنافذ: الالتزام بتطبيق الروزنامة الزراعية لضمان حماية ودعم المنتج المحلي

2020/11/10 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كركوك: 650 مشروعاً قيد الإنجاز

أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الثلاثاء، حاجة المحافظة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين، كاشفاً عن وجود 138 قرية مهدمة بشكل تام.

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