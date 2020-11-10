السليمانية.. مصابون باصطدام سيارة حمل بـ 11 سيارة

2020/11/10 | 19:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى حادث سير مروع على الطريق الرئيسي السليمانية-جوارتا بالقرب من مستشفى شار، الى اصابة اربعة اشخاص والحاق اضرار كبيرة بالعديد من السيارات وعواميد الكهرباء على الشارع الرئيسي.

وقال مصدر خاص لـ PUKmedia ان الحادث وقع مساء اليوم الثلاثاء 10/11/2020، وكان بسبب فقدان سائق سيارة حمل السيطرة عليها على الشارع الرئيسي السليمانية-جوارتا بالقرب من مستشفى شار، ما ادى الى اصطدامها بـ 11 سيارة واصابة اربعة اشخاص بينهم سائق سيارة الحمل والحاق اضرار كبيرة بالسيارات وعواميد الكهرباء على الشارع.

PUKmedia وكالات

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