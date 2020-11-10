2020/11/10 | 19:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهمت لجنة المالية النيابية، الثلاثاء، جهات سياسية متنفذة بعدم السماح للحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية للبلاد.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة اخفقت في حل الازمة المالية وليس هي وحدها من تتحمل المسؤولية بل هنالك جهات اخرى ايضا”، لافتا الى ان “هنالك جهات سياسية متنفذة لا تسمح للجهات الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدوية بشكل تام”.

واضاف ان “القوى الكردية وقعت على الورقة البيضاء التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الازمة المالية”.

من جانب اخر اكد حمه ان “إيرادات العراق غير النفطية بلغت 2.9 تريليون خلال 8 أشهر”.

واتهمت لجنة المالية النيابية، اول امس السبت، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في حل ازمة تأخير الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: جهات سياسية لا تسمح بالسيطرة على المنافذ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: جهات سياسية لا تسمح بالسيطرة على المنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).