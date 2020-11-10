رسمياً… مقبولية عالمية للقاح كورونا “فايزر”: سيجهز بعد نحو 50 يوماً

2020/11/10 | 19:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، عن امله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أن “لقاح فايزر وان واعد للغاية.

وقال ادهانوم، في تصريحات صحافية، ان لديه فريقا يعمل على دراسة اصل فيروس كورونا، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا واستراليا والسودان والدنمارك وهولندا والمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا.

بدوره، قال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لافريقيا امام الجمعية الوزارية لمنظمة الصحة العالمية، ان “الأخبار المثيرة امس حول توفر لقاح فعال محتمل تنذر بتحديات كبيرة في انظمة التبريد في البلدان الإفريقية استنادا لنوع اللقاح”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل.

وقال هانكوك، في تصريح صحفي، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “لقد طلبت من هيئة الصحة أن تكون مستعدة من بداية ديسمبر لتوزيع اللقاح”.

وأضاف: “بالطبع هناك العديد من العقبات التي لا نزال بحاجة إلى تجاوزها، ولم نر بيانات السلامة الكاملة، من الواضح أن هذا أمر بالغ الأهمية، ولن نوزع أي لقاح ما لم نكن واثقين من سلامته السريرية”.

وتابع الوزير بالقول: “لكننا نحتاج أيضا إلى أن نكون مستعدين في حالة ترخيص اللقاح وتجاوزه كل العقبات من أجل طرحه”.

ووصف هانكوك التطور بأنه “خبر واعد”، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا اللقاح هو الذي سيوزع بعد أقل من شهر من الآن.

واعتبر، أن توزيع اللقاح “خطوة واحدة فقط من بين العديد من الخطوات التي نحتاجها لمعالجة هذا الوباء مرة واحدة وإلى الأبد.



الشيء الحاسم هو أن نحافظ جميعا على تصميمنا بشأن الإجراءات المعمول بها الآن”.

وأمس الاثنين تم الإعلان عن أن اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، أثبت فعاليته بنسبة 90 بالمئة في منع الإصابة بالفيروس التاجي.

ويوم امس ، رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أدناهوم تيدروس، بالأخبار المشجعة عن لقاح شركتي فايزر “pfizer” و”BioNTech Group” ضد فيروس كورونا المستجد.

وحيا تيدروس، جهود جميع العلماء والشركاء في شتى أنحاء العالم الذين يستمرون في تطوير أدوات جديدة آمنة، وفعالة للتغلب على جائحة “كوفيد-19″، واصفًا اللقاح بالإيجابي.

وقال في تدوينة له، إن العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاونًا غير مسبوق؛ لإنهاء هذه الجائحة.

وكانت شركة الأدوية الأمريكية “Pfizer” وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “BioNTech” أعلنت أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعَّال بنسبة تزيد على 90٪ في الوقاية من “Covid-19″، بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة ، مشيدين بالتطور باعتباره “يومًا عظيمًا للعلم والإنسانية”.

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