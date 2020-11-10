مصادر إعلامية: ترامب قد يقيل 3 مسؤولين بارزين في إدارته بعد إسبر

2020/11/10 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفاد تقرير إعلامي لقناة “سي أن أن” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعزل ثلاثة مسؤولين بارزين في إدارته، بينهم مديرة وكالة المخابرات المركزية.

يأتي التقرير الإعلامي هذا بعد يوم على إعلان ترامب إقالة وزير دفاعه مارك إسبر في أول قرار له بعد إعلان جو باين فوزه في الانتخابات، مشيرا إلى أن موظفا كبيرا في الاستخبارات سيتولى الوزارة بالإنابة خلال الشهرين المقبلين.

وحسب التقرير، فإن هذه الخطوة اتخذت بشكل مفاجئ رغم أنها كانت معلقة لأشهر، إذ أن إسبر وترامب اشتبكا في وقت سابق هذا الصيف بسبب محاولات الرئيس استخدام قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات ضد المتظاهرين.

وقال التقرير “إن إقالة إسبر قد لا تكون الأخيرة في أيام ترامب الأخيرة في البيت الأبيض”، ونقلت عن مصادر قولها إن المدعي العام بيل بار ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية، ربما يكونون على قائمة المفصولين.



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