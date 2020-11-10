الداخلية تغلق مواقع ’محرّضة’ وشدد على تشريع قانون ’الجريمة الإلكترونية’

2020/11/10 | 19:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إغلاقها عشرات المواقع المحرضة، فيما أكدت أهمية تشريع قانون الجريمة الإلكترونية.



وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (10 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة مستمرة في متابعة المواقع المحرضة"، مبيناً أنه "بين فترة وأخرى نقوم بعمليات لإغلاق العشرات من هذه المواقع من خلال قسم الجريمة الإلكترونية في وكالة الاستخبارات".

وأضاف أن "عمل دائرة العلاقات والإعلام هو التثقيف والتوعية في هذا الموضوع، فضلاً عن توحيد الجهود"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية لديها جهود كثيفة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن "الوزارة بانتظار تشريع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ليسهم في ردع الكثيرين".

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