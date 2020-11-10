2020/11/10 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على أربعة اشخاص وست مؤسسات لارتباطها بالنظام الإيراني، منهم مواطنون وشركات صينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على 4 أشخاص 6 كيانات مرتبطة بإيران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض عقوبات على 4 أشخاص 6 كيانات مرتبطة بإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).