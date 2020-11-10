أسباب وأعراض سرطان القنيات الصفراوية - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/10 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي *تعريب فريق دار الأكاديمية لملخص محاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المنتدى الثقافي في لندن.أعراض مرض سرطان القنوات الصفراءلا يتسبب مرض سرطان القنيات الصفراوية (سرطان القنوات الصفراء) عادة في أي أعراض نوعية حتى يتم منع وإحصار تدفق عصارة الصفراء الهضمية من الكبد وهو غالباً ما يحدث بشكل مخاتل وتدريجي، وفي معظم الحالات تكون الحالة السريرية للمريض في مرحلة متقدمة قبل ظهور أي ......





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