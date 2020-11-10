حقوق الانسان تسخر من الدوام التقليدي للمدارس الاهلية: هل اخذتهم استثناءً من كورونا؟

2020/11/10 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، قرار المدارس الاهلية الخاص بدوام الطلبة طيلة ايام الاسبوع.

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