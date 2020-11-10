2020/11/10 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل عثر أكاديمي من جامعة الموصل على قبر لسيدة مسيحية محاطا بآثار اشورية في قرية تل التوبة الذي كان يضم دير النبي يونس في مدينة الموصل، حيث كانت شاهدة هذه السيدة مسيحية التي تدعى “فائزة عيسى توما ” والتي توفيت في ديسمبر من عام 2016 اي بالتزامن مع عمليات تحرير مدينة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور عامر الجميلي يكتشف قبراً لإمرأة مسيحية في الموصل) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور عامر الجميلي يكتشف قبراً لإمرأة مسيحية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).