لا رواتب في كردستان حتى تحقق هذا الشرط

2020/11/10 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم حتى نهاية العام الحالي ولن تدفعها للشهر الماضي الا بعد توزيعها في عموم العراق.وقال كريم في حديث ل(بغداد اليوم)، إن" الحكومة الاتحادية في بغداد ستقوم بإرسال مبلغ 320 مليار دينار وتضعها بحسابات حكومة الإقليم ولكن بعد الانتهاء من توزيع رواتب الموظفين التابعين للحكومة الاتحادية".وأضاف أن "بغداد تشترط توزيع رواتب الموظفين في الإقليم بالتزامن مع الموظفين في الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان "نظام الاستقطاع 18% في رواتب الموظفين سيستمر لهذا الشهر أيضا نظرا للظروف الصعبة واستمرار انخفاض أسعار النفط وقلة السيولة".وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021.وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء: "أدعو وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد".وأضاف، أن "اجتماعنا مع اللجنة المالية كان ايجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض".

واكد عضو اللجنة المالية التيابية، احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة، فيما أشار إلى أن رواتب الشهر الحالي ستُصرف في نهايته.وقال الجبوري في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم الاتفاق خلال لقاء يوم امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان".واضاف انه "على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية".وشدد الجبوري على ان "تاخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتاخرها مرة اخرى".

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