بلاغ الى الحكومة والبرلمان!

2020/11/10 | 20:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.



محمد فلحي

شركة اسيا تسرقنا!!……

قبل اسابيع وصلتني رسالة من شركة اسيا للهاتف تبلغني بضرورة مراجعة احد مكاتبها لتغيير الشريحة(سيمكارت) الى شريحة جديدة وبالرقم نفسه وذلك استعدادا لاستقبال خدمة الانترنيت الجديدةG4 التي يفترض ان تكون اسرع من الخدمة الحالية!

تفاءلت كثيرا وبخاصة انني قاطعت شركات واي فاي بسبب رداءة الخدمة ولجأت للانترنيت عبر شركة اسيا، وقمت بتغيير الشريحة منتظرا زيادة سرعة البث وتحسين الخدمة!

فوجئت قبل أيام برسالة تبلغني بتخفيض سرعة البث( اي نعم تخفيض وليس زيادة!!؟؟) واذا رغبت في اعادة البث الى سرعته السابقة (حوالي 2mb) فينبغي ان اقوم بشراء باقة جديدة لتعزيز السرعة رغم انني مشترك بخدمة انترنيت بلا حدود الاسبوعية بمبلغ ٨ الاف كل اسبوع!

باقة تعزيز السرعة تعني دفع مبلغ اضافي ٥ الاف دينار لكي تعاد سرعة البث الى معدلها السابق!

هل تتخيلون مقدار المبلغ الذي سوف تحصده الشركة من هذه اللعبة الجديدة !؟

اذا افترضنا ان عدد المشتركين في الانترنيت عن طريق شركة اسيا هو خمسة ملايين وكل مشترك سوف يضطر لدفع مبلغ خمسة الاف لتعزيز السرعة ويكون المجموع المنهوب من جيوبنا الفارغة :

٥٠٠٠٠٠٠^٥٠٠٠=٢٥ مليار دينار اي حوالي عشرين مليون دولار اسبوعيا!

مواطن ينتظر الراتب ويعاني في مواجهة تكاليف المعيشة فتقوم شركة اسيا بزيادة معاناته في عملية نهب ونصب واحتيال وسط صمت الجميع!

من يهن يسهل الهوان عليه ومن يهادن الفساد والفاسدين لا يتوقع منهم الا المزيد من المذلة والمهانة!

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