استئناف العمل بعدد من المشاريع الاستراتيجية ابرزها دوار الامام الحسين (ع)

2020/11/10 | 20:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اعلنت مديرية بلدية كربلاء، الثلاثاء، استئناف العمل بعدد من المشاريع الاستراتيجية ابرزها مشروع دوار الامام الحسين (ع) وشارع الحولي في حي العباس.

وقال مدير البلدية عبير سليم لـ /المعلومة/، ان “طواقم المديرية وضعت خطة متكاملة لاكمال المرحلة الثانية من مشروع دوار الامام الحسين عليه السلام (شارع الشهيد ابو مهدي المهندس)، بالاضافة الى الشروع بقضية حسم اراضي المواطنين الواقعة على مشروع دوار الامام الحسين عليه السلام الاول من كنطرة السلام باتجاه حي العباس”.

واضاف ان “العمل بدأ بمشروع الشارع الخدمي في مدخل طريق بغداد من حي الحوراء باتجاه حي العباس، والشارع الحولي من حي العباس باتجاه الصناعة، وتبليط شارع نهر الهنيدية من جانب رعد الشوك، وتبليط شوارع حي التعاون، لننتقل بعدها الى حي الوفاء”.



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