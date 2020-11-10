مقابل 15.2 مليار دولار… هواوي تعتزم بيع وحدة الهواتف الذكية “هونر”

2020/11/10 | 20:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تعتزم شركة هواوي بيع وحدة الهواتف الذكية ذات العلامة التجارية هونر مقابل 100 مليار يوان (15.2 مليار دولار) إلى اتحاد بقيادة شركة ديجيتال تشاينا “ Digital China ”وحكومة شنتشن“ Shenzhen“.

وتكهنت تقارير سابقة، بأن تتراوح قيمة الصفقة بين 2.2 مليار دولار و3.7 مليار دولار، تم الكشف عن الأرقام الجديدة من قبل مصادر لم يتم الاطلاع على اسمها، تدعي أن الصفقة سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت.

وستقوم هواوي ببيع جميع أصول هونر الخاصة بها تقريبا بما في ذلك ملكية العلامة التجارية والبحث والتطوير وإدارة سلسلة التوريد، ومن المتوقع أيضا أن تنضم العديد من شركات الاستثمار إلى الصفقة.

وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة قيودا على واردات هواوي تمنعها من التركيز على الهواتف المتطورة والأعمال الموجهة للشركات.

ويشير هذا إلى وجود القليل من التوقعات بشأن حدوث تغيير سريع في تصور الولايات المتحدة لشركة هواوي باعتبارها خطرا أمنيا بعد التغيير في الإدارة الأمريكية.

ومن المفترض أن تصبح شركة Digital China، الموزع الرئيسي لهواتف هونر، أكبر المساهمين في الكيان المباع بالكامل بحصة تقترب من 15 %.

وتخطط شركة Digital China، التي تشارك أيضا هواوي في أعمال، مثل الحوسبة السحابية، لتمويل الجزء الأكبر من الصفقة بقروض مصرفية، كما أن هناك 3 شركات استثمارية ستنضم إلى الصفقة، مدعومة كل منها من حكومة شنتشن، المركز المالي والتكنولوجي، حيث تمتلك كل منها ما بين 10 % و 15 %.

وتخطط هونر بعد البيع للاحتفاظ بمعظم فريق إدارتها وقوتها العاملة التي تزيد عن 7000 عامل مع تحولها إلى شركة عامة في غضون ثلاث سنوات.

يذكر أن هواوي قد أسست علامة هونر التجارية في عام 2013، بحيث تعمل العلامة التجارية بشكل مستقل، ووفقا للمحللين: إن بيع الاستثمارات يعني أن هونر لم تعد خاضعة لعقوبات هواوي الأمريكية.

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