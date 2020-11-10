رئيس أركان الجيش العراقي يصل إلى السعودية

2020/11/10 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل اليوم الثلاثاء رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة لم يعلن عنها سابقا....

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