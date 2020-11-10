7 قرارات جديدة لـ

2020/11/10 | 20:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 7 قرارات جديدة، خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وجاءت القرارات الصادرة، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومي، على النحو التالي: أولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة …

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