الحشد الشعبي ينتهي من عملية تمشيط “جزر حمرين”

2020/11/10 | 20:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن انتهاء عملية تامين و تمشيط جزر بحيرة حمرين شمال شرق ديالى

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “القوة النهرية في الحشد الشعبي اجرت عملية تمشيط للجزر المنتشرة في بحيرة حمرين(58كم شمال شرق بعقوبة) من اجل منع اي وجود لخلايا داعش الارهابي ضمن ستراتيجية التمشيط المتكررة”.

واضاف ان “عمليات التمشيط للجزر والضفاف في عمق بحيرة حمرين تاتي لتامين مواقع الصياديين بعد تعرض احدهم قبل اسبوع الى اعتداء ارهابي من قبل داعش اسفر عن استشهاده في اطراف البحيرة مؤكدا بان البحيرة مؤمنة بالكامل حاليا ولاتوجد اي مخاوف لافتا الى ان عملية التمشيط مستمرة منذ 3 ايام من قبل القوة النهرية”.،انتهى 25 ف

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