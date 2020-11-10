بعد أشهر من تأخرها.. التجارة تكتفي بتوزيع مادة فقط في البطاقة التموينية

2020/11/10 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة، انها تعاقدت مع أحد المناشئ الوطنية لتجهيز مادتي السكر وزيت الطعام بعد التخصيصات التي اقرتها وزارة المالية لحساب البطاقة التموينية" مشيراً الى "توزيع وجبة جديدة من مادة زيت الطعام غداً الأربعاء وذلك بعد أشهر من تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية.

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