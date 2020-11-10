العراق والسعودية يتوصلان الى تفاهمات ثقافية وإعلامية بينها ميثاق ضد الإرهاب والتطرف

2020/11/10 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية بمجلس التنسيق العراقي ـ السعودي، أمسِ الاثنين، اجتماعاً في دائرةٍ تلفزيونيةٍ مغلقةٍ لوضع جملةٍ من التفاهمات، والاتفاق على توقيع مجموعةٍ من مذكرات التفاهم ضمن مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والحج والعمرة بحسب توصيات اللجنة.

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