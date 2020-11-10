بالوثيقة .. الحكمة النيابية توجه سؤالاً شفاهياً لمحافظ البنك المركزي

2020/11/10 | 20:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رئيس كتلة الحكمة النيابية توجه خلال جلسة يوم الخميس المقبل سؤالاً شفاهياً لمحافظ البنك المركزي ، مبينا ان” البرلمان يوجه دعوة لمحافظ البنك لحضور الجلسة”.

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