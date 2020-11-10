انتحار فتاة باطلاق نار في ذي قار

2020/11/10 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار فتاة باطلاق النار على نفسها في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة اقدمت على الانتحار باطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس داخل دارها ضمن منطقة الشمامرة في ذي قار"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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