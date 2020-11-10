2020/11/10 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- خاضَ المنتخب الوطني العراق لكرة القدم أولى وحداته التدريبية، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في دبي، وذلك تحضيراً لمواجهتي الأردن وأوزبكستان ودياً في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف مطلع العام المقبل.وكانتْ بعثة المنتخب قد وصلت يوم أمس الاثنين إلى دبي بطائرة خاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في دبي المركز الخبري الوطني.

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