2020/11/10 | 20:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، من "ضعاف نفوس" ينتحلون صفات رسميّة لابتزاز أصحاب المشاريع والشركات.

وذكرت الوزارة في بيان، 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رصدت حالة انتحال صفة مفتشي العمل من بعض ضعفاء النفوس الذين يقومون بعملية ابتزاز بعض أصحاب المشاريع والشركات وأخذ مبالغ مالية منهم".

ونبه البيان، أنّ "دفع مبالغ الاشتراكات يكون في مركز الدائرة حصرًا"، مشددًا أن "تلك اللجان غير تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".

وحدد البيان، خطين ساخنين لوزارة العمل ودائرة التقاعد، ودعا الموطنين إلى "الاتصال للإبلاغ عن مثل هذه الحالات إن وجدت، ليتم إجراء اللازم بحقهم".

الخط الساخن لوزارة العمل: 07800756466

الخط الساخن لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي: 07723605928

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