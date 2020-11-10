الموارد تعلن بدء الاطلاقات المائية وتستنفر دوائرها كافة

2020/11/10 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، بدء الاطلاقات المائية لتأمين الرية الاولى لمحصولي الحنطة والشعير، مؤكدة انها استنفرت دوائرها في المحافظات لضمان وصول الحصص المائية المقررة للاراضي الزراعية كافة.

جاء ذلك في بيان صادر عن اعلام الوزارة، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، قال فيه ان "وزارة الموارد المائية أكدت بدء الاطلاقات المائية لتأمين الرية الاولى لمحصولي الحنطة والشعير ومنذ مطلع شهر تشرين الثاني للمساحات الزراعية وفق الخطة المقرة مع وزارة الزراعة".

وأضاف البيان، "كما استنفرت الوزارة كافة دوائرها في المحافظات لضمان وصول الحصص المائية المقررة للاراضي الزراعية في كافة محافظات العراق".

وتابع، "ومن جانبها تهيب الوزارة بالمزارعين والفلاحين للاستفادة من المياه بعيدا عن الهدر والتبذير خدمة للصالح العام ولانجاح العملية الاروائية والزراعية في البلاد".

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