الصحة تعلق على اللقاح الجديد لفايروس كورونا

2020/11/10 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن المتحدث وزارة باسم وزارة الصحة سيف البدر، الثلاثاء، ان العراق سيكون من اولى الدول التي تستورد اي لقاح يعتمد علميا ضد فيروس كورونا.

وذكر البدر في مقابلة متلفزة، اليوم (10 تشرين الثاني 2020)، ان "هناك فرقا كبير بين ما يعلن بخصوص لقاء كورونا، وبين ما يتم اعتماده بالاستناد الى وقائع وادلة طبية".

واضاف، ان "اي دولة او شركة تنجح في اعتماد لقاح علمي حسب المعايير المعتمدة عالميا وخاصة من الاتحاد العالمي للقاح ستدفع العراق ليكون من اولى الدول التي تستورده وتفعل استخدامه".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدناهوم تيدروس، قد رحب في وقت سابق بالأخبار المشجعة عن لقاح شركتي فايزر "pfizer" و"BioNTech Group" ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة الأدوية الأمريكية "Pfizer" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "BioNTech" أعلنت أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة تزيد على 90٪ في الوقاية من "Covid-19"، بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة ، مشيدين بالتطور باعتباره "يوما عظيما للعلم والإنسانية".

ا.ح

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