الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان ملف النازحين والانتخابات المبكرة

2020/11/10 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ملف النازحين وتحقيق متطلبات المواطنين وإجراء انتخابات تعبِّر عن إرادتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الثلاثاء، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وأهمية السعي لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين القوى السياسية، من أجل استقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية بما يسهم في استقرار البلاد، والعمل سويةً من أجل مواجهة التحديات وتحقيق متطلبات المواطنين وإجراء انتخابات تعبِّر عن إرادتهم”.

وتابع، “كما ناقش اللقاء دور بعثة الأمم المتحدة فيما يخص ملف النازحين، والعمل على العودة الطوعية، والإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت”.

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