الحلبوسي يناقش مع بلاسخارت العمل لمواجهة التحديات وإجراء انتخابات تعبِّر عن إرادت المواطن

2020/11/10 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وأهمية السعي لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين القوى السياسية، من أجل استقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية بما يسهم في استقرار البلاد، والعمل سويةً من أجل مواجهة التحديات وتحقيق متطلبات المواطنين وإجراء انتخابات تعبِّر عن إرادتهم.

كما ناقش اللقاء دور بعثة الأمم المتحدة فيما يخص ملف النازحين، والعمل على العودة الطوعية، والإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت.

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