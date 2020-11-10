حول كرستيانو رونالدو… النادي الباريسي يتحدث عن خطته بسوق الانتقالات

2020/11/10 | 20:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

صرح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بأن النادي يستعد لسوق الانتقالات ولديه أولويات، ولكن من الوارد أن تحدث أمور غير متوقعة.

وقال ليوناردو في تصريحات عبر قناة ناديه باريس سان جيرمان: “ربما يستيقظ كريستيانو غدا، ويعلن رغبته في الانتقال لناد آخر”.

وتساءل المدير الرياضي لسان جيرمان “من يستطيع شراء رونالدو؟ الدائرة مغلقة، وباريس سان جيرمان داخل هذه الدائرة، إنها فرص ومواقف”.

وتابع: “لا بد من الاستعداد لسوق الانتقالات، وهذا ما نفعله، بالطبع لدينا أولويات، لكن من الوارد أن تحدث أمور غير متوقعة”.

وأشار “في العام الماضي خسرنا من 15 إلى 20% من إيرادات النادي، والنسبة ستزيد هذا الموسم، لكن بي إس جي لديه القدرة والوسائل التي تمكنه من التغلب على هذه الأزمة، بينما قد تواجه أندية أخرى صعوبات أكبر في تجاوز المشكلة، فالطموحات هنا كبيرة”.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن كريستيانو رونالدو (35 عاما) أراد الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان قبل جائحة كورونا، وأن الوضع المالي الحالي للأندية هو الذي وقف حائلا دون إتمام الصفقة.

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