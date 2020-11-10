توقعات الطقس.. أمطار وضباب في جميع المحافظات للساعات المقبلة

2020/11/10 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى عدم استقرار حالة الطقس في العراق وتراوحها بين الصحو والأمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وقال المتنبئ الجوي واثق السلاميفي تدوينة تابعها “النور نيوز” إن “عموم مدن ومناطق البلاد تتأثر بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لاندفاع تيارات باردة في طبقات الجو العليا قادمة من المنخفض الجوي …

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