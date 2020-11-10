الداخلية تعلن إغلاق عشرات المواقع المحرضة

2020/11/10 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إغلاقها عشرات المواقع المحرضة، فيما أكدت أهمية تشريع قانون الجريمة الإلكترونية. وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “الوزارة مستمرة في متابعة المواقع المحرضة”، مبيناً أنه “بين فترة وأخرى نقوم بعمليات لإغلاق العشرات من هذه المواقع من خلال …

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