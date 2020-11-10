إلقاء القبض على شخص يقوم بتزوير العلامات التجارية في منفذ المنذرية الحدودي

2020/11/10 | 20:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

القى منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى على سائق شاحنة عراقي يقوم بتزوير العلامات التجارية لمادة المرمر المستورد بأستخدام مادة الصبغ (السبري) وكذلك العمل على نقش العلامة التجارية على السكيبات الخشبية الحافظة لمادة المرمر.

تم إلقاء القبض عليه من قبل مفرزة الأمن الوطني في المنفذ وتدوين افادته واعترافه بأعمال التزوير، ونظم على أثره محضر مشترك وإحالته إلى مركز شرطة المنذرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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