واشنطن توافق رسميا على بيع الإمارات مقاتلات إف-35

2020/11/10 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت رسميا على بيع الإمارات أسلحة من الجيل الأحدث وخصوصا 50 مقاتلة شبحا من طراز إف-35 بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار.

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