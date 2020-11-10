إصابات كورونا عالميا تتجاوز 51.1 مليون والعراق يتصدر العرب

2020/11/10 | 20:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أظهر إحصاء أعدته “رويترز”، أن أكثر من 51.1 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و265884 حالة.

وأوردت “رويترز” قائمة بعشر دول في العالم من حيث الإصابات والوفيات:

– الولايات المتحدة: الوفيات238427، الإصابات 10139780.

-الهند: الوفيات 127059، الإصابات 8591730.

-البرازيل: الوفيات 162628، الإصابات5675032 .

-روسيا: الوفيات 31161، الإصابات 1817109 .

-فرنسا: الوفيات 40987، الإصابات1807479.

-إسبانيا: الوفيات 39345، الإصابات 1381218.

-الأرجنتين: الوفيات 33907، الإصابات 1250499.

-المملكة المتحدة: الوفيات 49236، الإصابات 1213363.

-كولومبيا: الوفيات 32974، الإصابات 1149063 .

-المكسيك: الوفيات 95225، الإصابات 972785.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

- العراق في الترتيب 18 عالميا: الوفيات – 11432 الإصابات 505310.

-السعودية في الترتيب 27 عالميا: الوفيات 5576- الإصابات 351455.

– المغرب في الترتيب 32 عالميا: الوفيات 4356 – الإصابات 259951.

-الإمارات في الترتيب 39 عالميا: الوفيات 518 – الإصابات 144385.

-قطر في الترتيب 42 عالميا: الوفيات 233- الإصابات 134663.

-الكويت في الترتيب 43 عالميا: الوفيات821 – الإصابات 133381.

– الأردن في الترتيب45 عالميا: الوفيات 1386 –الإصابات 120982.

– عمان في الترتيب 48 عالميا: الوفيات 1316- الإصابات 118884.



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