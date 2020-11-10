مجموعة من الشباب الايزيديين يطلقون حملة لمساعدة الفقراء بمناسبة صيام ايزي

2020/11/10 | 20:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أطلقت حملة خيرية بإسم “انت و خيرك” من قبل مجموعة من الشباب الايزيديين في مخيمات النزوح بإقليم كردستان والعائدين إلى قضاء شنگال وفي خارج البلاد أيضاً وذلك لمساعدة ومساندة الفقراء وذوي الدخل البسيط بمناسبة صيام ايزي القادم.عن ذلك تحدث عضو الحملة المذكورة “فرحان عيدو” لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “نحن …

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